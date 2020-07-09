В Бельгии создали двухэтажный дом с помощью 3D-принтера

9 июля, Минск / Корр. БЕЛТА/. Первый в мире двухэтажный дом, возведенный с помощью трехмерного принтера, создали в Бельгии, сообщает Euronews .

"По оценкам специалистов, в результате такого строительства в атмосферу попадет на 50% меньше углекислого газа, к тому же экономия времени колоссальная - строительство шло огромными темпами", - сказал архитектор Пит Вейлеманс.

Дом расположен в коммуне Вестерло провинции Антверпен. Весь процесс строительства занял 15 дней, стены из бетона для дома площадью 90 кв.м. слой за слоем возводила автоматическая система. Проект - тема дипломной работы студентов университета прикладных наук Томаса Мора. Представители строительной отрасли уже заинтересовались разработкой.

Первый одноэтажный дом, созданный с помощью трехмерного принтера, был построен два года назад во Франции, но тогда напечатанную 3D-конструкцию из полиуретана заполнили бетоном.-0-