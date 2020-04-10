В БелГУТе печатают на 3D-принтере детали для кислородных аппаратов

10 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном университете транспорта начали печатать на 3D-принтере детали для кислородных комплексов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в вузе.

Как рассказал заведующий кафедрой "Графика" Вячеслав Лодня, вопросов с освоением этих деталей не возникло. "Медики указали модель аппаратов и параметры требуемых деталей. Мы выполнили настройки под особенности печати. Сложностей в процессе изготовления нет: стандартная инженерная работа", - подчеркнул он. В среднем можно напечатать около 20 штук в день.

Первую партию таких комплектующих передали сегодня по назначению в один из стационаров областного центра. Следующую сделают к понедельнику.

По мере потребности изготавливаются также защитные маски для медперсонала. "Такие средства защиты медработники используют при контактах с пациентами", - уточнили в вузе.

На кафедре прорабатывают также технологию печати более сложных элементов для защитных костюмов медперсонала. Как уточнили в вузе, есть заинтересованность в их поставке.-0-

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