В БГУ внедрили в учебный процесс оптический пинцет, созданный по технологии нобелевского лауреата

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые физического факультета Белорусского государственного университета разработали научно-учебный комплекс по оптическому манипулированию микрообъектами, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белгосуниверситета.

Комплекс выполнен на основе технологии американского ученого Артура Эшкина, получившего Нобелевскую премию в 2018 году за изобретение оптического устройства. Теперь студенты будут проводить научные исследования с помощью оптического пинцета на основе лазера с диодной накачкой.

Руководителем проекта выступил заведующий кафедрой лазерной физики и спектроскопии Алексей Толстик. В авторский коллектив вошли сотрудники этой же кафедры Дмитрий Горбач, Игорь Агишев и Елена Мельникова. "На данный момент БГУ - единственный белорусский вуз, внедривший уникальное устройство в учебный процесс. Лазерный инструмент позволит совершенствовать теоретические знания и развить практические навыки в области оптики, лазерной физики и нанофотоники, физики наноматериалов и нанотехнологий, биофизики и биотехнологий", - рассказали в пресс-службе.

"Оптический прибор позволяет манипулировать микрообъектами, захватывать и перемещать их с помощью лазерных пучков, измерять силу захвата микрочастиц для световых полей различной структуры, поляризации и интенсивности. С помощью созданного лазерного пинцета можно изучить принцип работы оптических ловушек, которые способны удерживать на длительное время микрообъекты. Наиболее востребованы оптические ловушки в биоинженерии и нанотехнологиях, микро- и наномеханике, микрохирургии и других сферах", - отметили в БГУ.

В пресс-службе обратили внимание, что использование оптического пинцета при выполнении лабораторных и курсовых работ безопасно. Специально созданная конструкция обеспечивает защиту студентов от лазерного излучения.-0-