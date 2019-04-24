В Бресте организуют бесплатные IT-курсы для девушек

24 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский местный фонд регионального развития запускает бесплатную обучающую программу Women Tech Hub (Технологический хаб для девушек), сообщила корреспонденту БЕЛТА менеджер проекта Виктория Радчук.

Цель проекта - предоставить возможность бесплатного обучения девушкам в возрасте от 15 до 25 лет с последующим развитием карьеры в IТ-сфере. Заявку на обучение могут подать школьницы старших классов, которые планируют связать свою жизнь с IТ, студентки вузов любого профиля, кроме уже обучающихся по специальностям, связанным с программированием. В фокусе также молодые женщины, желающие пройти курс обучения навыкам в IТ, у которых не должно быть опыта работы в этой сфере.

"В целом уровень компетенций в данном случае не важен. Знание английского языка также не является обязательным, но существенно облегчит получение навыков в программе, - сказала Виктория Радчук. - Все девушки пройдут тестирование под руководством квалифицированных HR-специалистов, чтобы определить их склонность к IТ. Испытания запланированы на 26 и 27 апреля".

Из соискательниц планируется набрать четыре разноуровневые группы по 15 человек. Программа обучения включает в себя основы программирования для начинающих, а также языки программирования для тех, кто уже "в теме". Занятия будут вести преподаватели Брестского технического университета и работающие в IТ-сфере специалисты. Ожидается, что обучение начнется сразу после больших майских праздников. Занятия будут проходить два раза в неделю на протяжении четырех месяцев на базе местного фонда регионального развития.

"Брестский облисполком поддерживает нас инвестициями. В прошлом году фонду были выделены деньги на приобретение мебели, компьютеров, оборудования. Теперь у нас есть целый обучающий класс", - отметила менеджер проекта. Также на протяжении всего периода обучения для слушательниц курсов будут организованы стажировки на IТ-предприятиях.-0-