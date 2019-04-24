В Бресте организуют бесплатные IT-курсы для девушек

Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
24 апреля 2019, Ср
+19°C
Ясно EUR 2.349
USD 2.0884
RUB 3.2751
Главное
Александр Лукашенко и Дарья Наумова Лукашенко вручил госнаграды спортсменам и тренерам по тяжелой атлетике
Президент
Лукашенко совершит рабочий визит в Китай для участия в форуме "Пояс и путь"
Президент
Реформа страхования и выплат - в Беларуси готовят допмеры по безопасным условиям труда
Общество
Победа в прямом эфире! 100 000 рублей в игре "Удача в придачу!" выиграла покупательница онлайн-гипермаркета "Е-доставка"
Общество
Трудовые пенсии в Беларуси с 1 мая вырастут на 6,5%
Президент
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Румас вручил премии правительства за достижения в области качества
11:29 Экономика
В Бегомле на водоеме погиб 4-летний мальчик
11:12 Происшествия
Владимир Игнатик уступил в 1/16 финала "Челленджера" в Китае
11:12 Спорт
Партизанская летопись: битва за хлеб
11:00 Общество
Теракты в Шри-Ланке совершили выходцы из обеспеченных семей, один учился в Великобритании
10:51 В мире
Минлесхоз призывает не сжигать сухую траву
10:46 Общество
Китай предоставит Беларуси 100 млн евро для развития экономики
10:41 Экономика
В Сенненском районе из-за животного на дороге столкнулись фура и микроавтобус
10:23 Происшествия
В Иваново из поликлиники эвакуировали 80 человек из-за забытой подростком сумки
10:19 Происшествия
Нарушения при взыскании расходов на содержание детей выявлены в Гродненской области
10:15 Регионы
Клей и герметик на Br140 тыс. пытались незаконно перевезти через белорусско-польскую границу
10:11 Происшествия
Племянница Ирины Шейк восхитила сеть красотой
10:10 Калейдоскоп
Выездные профсоюзные правовые приемы пройдут 25 апреля в Беларуси
10:03 Общество
Бангладеш может привлечь белорусских специалистов и технологии для развития инфраструктуры
10:00 Политика
Землетрясение произошло на Марсе
09:51 Калейдоскоп
Спасатели в Столинском районе ликвидируют крупный пожар в экосистеме
09:40 Происшествия
Два человека пострадали в столкновении легковушки и мотоцикла в Лиде
09:36 Происшествия
В Египте 89% избирателей одобрили изменения в Конституцию
09:30 В мире
Рабочая группа будет координировать создание систем маркировки и прослеживаемости товаров
09:25 Экономика
В Бресте организуют бесплатные IT-курсы для девушек
09:17 Технологии
Все новости
Темы
Большой разговор: обратная связь Большой разговор: обратная связь
Конкурс "Фронтовой альбом" Конкурс "Фронтовой альбом"
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Посевная кампания Посевная кампания
Отопительный сезон Отопительный сезон
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В Бресте организуют бесплатные IT-курсы для девушек

Технологии 24.04.2019 | 09:17
Фото организаторов
Фото организаторов

24 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский местный фонд регионального развития запускает бесплатную обучающую программу Women Tech Hub (Технологический хаб для девушек), сообщила корреспонденту БЕЛТА менеджер проекта Виктория Радчук.

Цель проекта - предоставить возможность бесплатного обучения девушкам в возрасте от 15 до 25 лет с последующим развитием карьеры в IТ-сфере. Заявку на обучение могут подать школьницы старших классов, которые планируют связать свою жизнь с IТ, студентки вузов любого профиля, кроме уже обучающихся по специальностям, связанным с программированием. В фокусе также молодые женщины, желающие пройти курс обучения навыкам в IТ, у которых не должно быть опыта работы в этой сфере.

"В целом уровень компетенций в данном случае не важен. Знание английского языка также не является обязательным, но существенно облегчит получение навыков в программе, - сказала Виктория Радчук. - Все девушки пройдут тестирование под руководством квалифицированных HR-специалистов, чтобы определить их склонность к IТ. Испытания запланированы на 26 и 27 апреля".

Из соискательниц планируется набрать четыре разноуровневые группы по 15 человек. Программа обучения включает в себя основы программирования для начинающих, а также языки программирования для тех, кто уже "в теме". Занятия будут вести преподаватели Брестского технического университета и работающие в IТ-сфере специалисты. Ожидается, что обучение начнется сразу после больших майских праздников. Занятия будут проходить два раза в неделю на протяжении четырех месяцев на базе местного фонда регионального развития.

"Брестский облисполком поддерживает нас инвестициями. В прошлом году фонду были выделены деньги на приобретение мебели, компьютеров, оборудования. Теперь у нас есть целый обучающий класс", - отметила менеджер проекта. Также на протяжении всего периода обучения для слушательниц курсов будут организованы стажировки на IТ-предприятиях.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
IT, бесплатно, Брест, информационные технологии, курсы
Версия для печати
Новости рубрики Технологии
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.349 BYN 2.344 BYN 2.35 BYN
USD
2.0884 BYN 2.094 BYN 2.093 BYN
RUB
3.2751 BYN 3.27 BYN 3.278 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко вручил госнаграды спортсменам и тренерам по тяжелой атлетике
Все видео

Фотоновости

Спасатели провели ночное учение в метро
Все фото

Инфографика

Сезон активности клещей Если клещ все-таки присосался: 1. Как можно быстрее удалите его при помощи пинцета или скользящей петли из прочной нити, другим способом.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко: трилогия "Малой родины" живет, и предстоит еще поработать ради прекрасной и красивой Беларуси
Лукашенко совершит рабочий визит в Китай для участия в форуме "Пояс и путь"
Трудовые пенсии в Беларуси с 1 мая вырастут на 6,5%
Политика
Игорь Кизим. Фото из архива Посол: в развитии белорусско-украинских отношений вижу только позитив
Бангладеш может привлечь белорусских специалистов и технологии для развития инфраструктуры
Купчина избрана председателем регионального подготовительного совещания к конгрессу ООН в Киото
Экономика
Фото посольства Беларуси в Китае Китай предоставит Беларуси 100 млн евро для развития экономики
Румас вручил премии правительства за достижения в области качества
Рабочая группа будет координировать создание систем маркировки и прослеживаемости товаров
Происшествия
Фото МЧС Спасатели в Столинском районе ликвидируют крупный пожар в экосистеме
В Бегомле на водоеме погиб 4-летний мальчик
В Сенненском районе из-за животного на дороге столкнулись фура и микроавтобус
Общество
Фото из архива Репетиционное тестирование в мае можно будет пройти на базе РИКЗ
Партизанская летопись: битва за хлеб
Минлесхоз призывает не сжигать сухую траву
Регионы
РЕПОРТАЖ: Ночное учение МЧС в метро: спасение людей - первый принцип
Нарушения при взыскании расходов на содержание детей выявлены в Гродненской области
Международный экономический форум и республиканская выставка пройдут в Орше
Спорт
Фото ФХБ Хоккеисты сборной Беларуси отправились на мировое первенство в Казахстан
Владимир Игнатик уступил в 1/16 финала "Челленджера" в Китае
Белорусские хоккеисты сыграют завтра с россиянами в 1/4 финала юниорского ЧМ
Культура
Фото из архива Фестиваль кукольных театров открывается в Витебске
Исполнители из семи стран выступят на фестивале эстрадной и джазовой музыки в Барановичах
Пасхальный фестиваль в академии музыки познакомит с зарубежными молодежными хорами
В мире
Фото The Straits Times Теракты в Шри-Ланке совершили выходцы из обеспеченных семей, один учился в Великобритании
В Египте 89% избирателей одобрили изменения в Конституцию
Глава СК РФ назвал причину массового расстрела в колледже Керчи
Калейдоскоп
Фото EPA / NASA /JPL-Caltech/MSSS Землетрясение произошло на Марсе
Племянница Ирины Шейк восхитила сеть красотой
В бухте древнего Тира нашли корабли из флотилии Александра Македонского
Все круглые столы
Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв. Круглый стол Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая 27 сентября Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Александр Рожко,
Владимир Караник,
Валерий Синайко,
Павел Демешко 25 апреля, 12:00 Развитие радиационной медицины, лучевой диагностики и терапии в Республике Беларусь Пресс-конференция Валентина Дынич,
Игорь Комаровский,
Андрей Шелег 23 апреля Потребительские предпочтения белорусской молодежи. Итоги социологического исследования Пресс-конференция Ирина Старовойтова,
Сергей Касперович,
Юрий Миксюк 16 апреля Особенности вступительной кампании - 2019 Пресс-конференция Татьяна Леонова,
Ольга Шишко,
Ольга Князькина 4 апреля Эндокринное здоровье населения Беларуси. Современные методы профилактики и лечения Пресс-конференция Александр Ярошик,
Валерий Уласевич,
Ярослав Павловский 3 апреля Дорожная инфраструктура Минска: ремонт, реконструкция, строительство. Безопасность движения
Газета 7 дней
Мир не без добрых идей
7 подсказок экспортеру
Вернуть имя
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Наталья КАРПОВИЧ. Глава государства: конституционно-правовой статус
Владимир АРЧАКОВ, Олег МАКАРОВ, Алексей БАНЬКОВСКИЙ. Концепция информационной безопасности Республики Беларусь – взгляд в будущее
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука и семья как составляющие благополучия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия