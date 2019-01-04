В Британии построят супербыстрый электросамолет

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Rolls-Royce и других компаний построят электросамолет, который сможет развивать скорость более 480 км/ч, сообщает портал New Atlas.
Разработка происходит в рамках инициативы ACCEL, которая частично финансируется правительством Великобритании. Как рассказали разработчики, в конструкции будет использована аккумуляторная батарея с самой высокой плотностью энергии. Аккумулятор сможет вырабатывать до 750 киловатт, а приводить пропеллер в движение будут три легких электромотора 750R производства YASA.
Первый полет супербыстрого электросамолета запланирован на 2020 год. Одного заряда лайнеру должно хватить на беспересадочный перелет Лондон-Париж.
Экспериментальный электросамолет Solar Impulse 2 в 2016 году завершил кругосветный полет. Пилоты Андре Боршберг и Бертран Пикар пролетели 40 тыс. км вместо запланированных 35 и вернулись в Абу-Даби через год, пять месяцев и семнадцать дней после начала маршрута.-0-
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