В Британии разрабатывают машину скорой помощи на водороде

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11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская компания представила на своем сайте новый проект специализированного автомобиля на водородном топливе.
Проект получил название ZERRO (Zero Emission Rapid Response Operations, служба быстрого реагирования с нулевым уровнем выбросов). В частности, в будущем машины скорой помощи в Великобритании могут оснащаться батареей емкостью 92 киловатт-часа, топливными элементами и баллона объемом восемь килограмм.
По оценке инженеров, такого запаса топлива хватит на 320 километров пути, а грузоподъемность машины скорой помощи на водороде достигает 900 килограмм. Прототип может разогнаться до 145 км/ч, а официальная презентация состоится осенью нынешнего года. -0-