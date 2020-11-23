В день зимнего солнцестояния произойдет редчайшее сближение Юпитера и Сатурна

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В день зимнего солнцестояния, 21 декабря, жители Земли смогут наблюдать за редким астрономическим явлением. Сразу после захода солнца Юпитер и Сатурн подойдут чрезвычайно близко друг к другу, сообщает телеканал "МИР 24" со ссылкой на Phys.org.

Ученые отметили, что эти две планеты периодически сближаются, но на таком коротком расстоянии не были со времен Средневековья, а точнее с 4 марта 1226 года. Они начали двигаться навстречу еще летом нынешнего года, а с 16-го по 25 декабря видимый промежуток между Юпитером и Сатурном составит меньше одного диаметра полной луны. "Вечером 21 декабря Юпитер и Сатурн будут выглядеть как двойная планета, разделенная только одной пятой диаметра полной луны", - пояснили эксперты.

Те, кто решит воспользоваться телескопом, также смогут рассмотреть и крупнейшие спутники газовых гигантов. Лучшие условия для наблюдения сложатся вблизи экватора, однако сближение планет можно будет увидеть из любой точки земного шара. "Дуэт" планет появится низко над западным горизонтом примерно через час после захода солнца.

"Чем дальше к северу находится наблюдатель, тем меньше времени у него будет, чтобы увидеть сближение, прежде чем планеты скроются за горизонтом. К счастью, они будут достаточно яркими, чтобы их можно было увидеть в сумерках", - отметили эксперты.

Астрономы также рассказали, что в следующий раз Юпитер и Сатурн сблизятся не раньше 2400 года.-0-