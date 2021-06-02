В ЕАЭС приступили к разработке международного договора о трансграничном обороте данных

2 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Международный договор о трансграничном обороте данных в Евразийском экономическом союзе, к разработке которого уже приступила Евразийская экономическая комиссия совместно со странами ЕАЭС, может стать основополагающим элементом развития цифрового рынка союза. Об этом заявил член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян на пленарной сессии "От региональных проектов цифровизации к единому цифровому рынку Евразии", которая состоялась в Минске на площадке Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО", сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

Как отметил министр ЕЭК, одно из важных направлений стратегии развития евразийской интеграции до 2025 года - формирование цифрового пространства союза, цифровых инфраструктур и экосистем. "Нужно выработать четкие правила, которые создадут равные условия для всех игроков евразийского пространства, следует провести категоризацию данных, - сказал Гегам Варданян. - Например, выделить данные, которые полностью свободны и не требуют регулирования, государственные данные и данные, которые необходимо обезличить".

Принятие договора позволит создать общие механизмы защиты прав участников оборота данных на пространстве союза, считает Гегам Варданян. Важно предоставить для всех равные условия ведения бизнеса, разработать инструментарий, который позволил бы государствам соблюдать баланс, защищая интересы как национальной безопасности, так и бизнеса и граждан.-0-