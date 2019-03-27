В Эстонии может появиться робот-судья

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Эстонии может появиться судья, работающий на искусственном интеллекте. Министерство юстиции обратилось к главному специалисту по сбору данных с просьбой создать подобного "робота", пишет Naked Science .

"Робот-судья" будет решать споры только по мелким искам на сумму менее семи тысяч евро. Ожидается, что внедрение искусственного интеллекта в судебную систему значительно снизит нагрузку на государственный аппарат.

В тестовом режиме, который стартует уже в этом году, будут рассматриваться дела о конфликтах с контрактами. Предполагается, что обе стороны будут загружать все необходимые документы и другую соответствующую информацию, а искусственный интеллект будет принимать решение, которое позже можно будет обжаловать в суде.

Многие детали еще предстоит проработать, система будет корректироваться после получения отзывов от юристов и судей.-0-