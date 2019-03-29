В Эстонии разрабатывают датчик для анализа воздуха мобильным телефоном

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Над технологией замера воздуха с помощью мобильного телефона работают специалисты Тартуского университета в Эстонии, сообщает 29 марта ТАСС.

Специальный датчик токсичных веществ в воздухе изобретатели представили на выставке в Барселоне, идеей заинтересовались многие производители смартфонов.

Над новым устройством на основе графена группа ученых Института физики работает пять лет. Планируется, что устройство будет автоматически анализировать качество воздуха и предупреждать владельца.

Раньше разработчики могли делать замеры только в условиях лаборатории, но сейчас прибор уже позволяет выйти на улицу и делать измерения там. Но чтобы разместить разработку внутри телефона, ее нужно сделать более компактной и чувствительной к большему спектру газов. Основная идея датчика в том, чтобы он распознавал различные вещества в окружающей среде.

Ученые надеются, что мобильный датчик будет готов через два года. Когда работа будет завершена, использовать новую технологию можно будет в любой точке планеты, убеждены изобретатели.-0-