Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
30 марта 2019, Сб
+4°C
Сплошная облачность EUR 2.3889
USD 2.1285
RUB 3.2871
Главное
Во время встречи Лукашенко: Беларусь готова сотрудничать с ЕС, но с учетом национальных интересов
Президент
РЕПОРТАЖ: Энергетический автобан и подготовка к завозу топлива - как выглядит БелАЭС на финише стройки
Экономика
Ермолович: есть потенциальный спрос для нового выхода Беларуси на рынок еврооблигаций
Экономика
Румас: главный инструмент роста зарплаты - повышение эффективности предприятий
Экономика
До +16°С ожидается в Беларуси 30 марта
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Британский парламент вновь отверг соглашение с ЕС об условиях Brexit
23:54 В мире
В Эстонии разрабатывают датчик для анализа воздуха мобильным телефоном
23:20 Технологии
Американские астронавты начали работать в открытом космосе
22:43 Калейдоскоп
Реконструкцию автомобильного моста в Борисове планируется завершить в начале 2020 года
22:16 Общество
В культурной сфере не существует границ - Хуан Цзинюань
22:05 Общество
Анфимов поручил помочь многодетной семье витебчан в строительстве дома
21:49 Регионы
БГУИР проведет 30 марта День открытых дверей
21:38 Общество
В Подмосковье задержали белоруса за незаконный оборот оружия
21:34 Происшествия
Дапкюнас и Цуй Цимин обсудили участие в форуме "Один пояс и один путь"
21:17 Политика
Проект обновленного закона о таможенном регулировании направлен в Совмин
21:00 Экономика
Форум "Евразийская неделя" в нынешнем году пройдет в Кыргызстане
20:51 Экономика
В интеграционных проектах ЕАЭС будут участвовать не менее трех стран союза
20:48 Экономика
Под Браславом несовершеннолетняя бесправница врезалась в дерево
20:43 Происшествия
Белстат назвал ТОП-5 товаров для экспорта в Россию
20:33 Экономика
Румас: главный инструмент роста зарплаты - повышение эффективности предприятий
20:18 Экономика
В Минске закрывается на реконструкцию 20-я поликлиника
19:31 Регионы
Румас поручил до 1 апреля провести проверку сельхозпредприятий Гомельской области
19:29 Регионы
РЕПОРТАЖ: Как создается беленая целлюлоза
19:01 Регионы
Администрация Президента проверит, как на местах решают поступившие на "Большой разговор" вопросы граждан
18:57 Общество
МИД о Кастусе Калиновском: не надо делить, кому он больше принадлежит
18:44 Политика
Все новости
Темы
Большой разговор: обратная связь Большой разговор: обратная связь
Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Конкурс переводов Конкурс переводов
Чемпионат Беларуси по футболу-2019 Чемпионат Беларуси по футболу-2019
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В Эстонии разрабатывают датчик для анализа воздуха мобильным телефоном

Технологии 29.03.2019 | 23:20
Фото из архива
Фото из архива

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Над технологией замера воздуха с помощью мобильного телефона работают специалисты Тартуского университета в Эстонии, сообщает 29 марта ТАСС.

Специальный датчик токсичных веществ в воздухе изобретатели представили на выставке в Барселоне, идеей заинтересовались многие производители смартфонов.

Над новым устройством на основе графена группа ученых Института физики работает пять лет. Планируется, что устройство будет автоматически анализировать качество воздуха и предупреждать владельца.

Раньше разработчики могли делать замеры только в условиях лаборатории, но сейчас прибор уже позволяет выйти на улицу и делать измерения там. Но чтобы разместить разработку внутри телефона, ее нужно сделать более компактной и чувствительной к большему спектру газов. Основная идея датчика в том, чтобы он распознавал различные вещества в окружающей среде.

Ученые надеются, что мобильный датчик будет готов через два года. Когда работа будет завершена, использовать новую технологию можно будет в любой точке планеты, убеждены изобретатели.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
гаджеты, инновации, разработки
Версия для печати
Новости рубрики Технологии
К списку
Афиша выходного дня
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3889 BYN 2.385 BYN 2.39 BYN
USD
2.1285 BYN 2.125 BYN 2.129 BYN
RUB
3.2871 BYN 3.281 BYN 3.289 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко о встрече с Курцем: мы не просто обсуждали политику, прежде всего говорили об экономике
Все видео

Фотоновости

В Светлогорском районе уже засеяно более 40% площадей под яровые зерновые
Все фото

Инфографика

Временные ограничения на республиканских автодорогах На республиканских автомобильных дорогах действуют сезонные ограничения нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Беларусь и Австрия должны наращивать двустороннее сотрудничество и прежде всего в торговле - Лукашенко
В Беларуси приняты дополнительные меры по наведению порядка в системе расчетов при строительстве
Лукашенко назначил представителей государства в органах управления хозяйственных обществ
Политика
Себастьян Курц Курц выступает за дальнейшее выстраивание добрых долгосрочных отношений между Австрией и Беларусью
Дапкюнас и Цуй Цимин обсудили участие в форуме "Один пояс и один путь"
МИД о Кастусе Калиновском: не надо делить, кому он больше принадлежит
Экономика
Сергей Румас Беларусь готова расширять сотрудничество с австрийским бизнесом - Румас
Проект обновленного закона о таможенном регулировании направлен в Совмин
Форум "Евразийская неделя" в нынешнем году пройдет в Кыргызстане
Происшествия
Фото из архива Бывший директор минского Дворца спорта приговорен к 11 годам лишения свободы
В Подмосковье задержали белоруса за незаконный оборот оружия
Под Браславом несовершеннолетняя бесправница врезалась в дерево
Общество
Марианна Щеткина Совместные молодежные и культурные проекты планируется обсудить на VI Форуме регионов Беларуси и России
Реконструкцию автомобильного моста в Борисове планируется завершить в начале 2020 года
В культурной сфере не существует границ - Хуан Цзинюань
Регионы
Фото из архива Торговые организации Минска проведут дни скидок в апреле
Анфимов поручил помочь многодетной семье витебчан в строительстве дома
В Минске закрывается на реконструкцию 20-я поликлиника
Спорт
Во время матча "Неман" в овертайме обыграл у себя дома "Шахтер" и лидирует в полуфинальной серии плей-офф экстралиги - 3:2
Белорусские спортсмены должны подойти к старту Европейских игр в оптимальной форме - Барауля
Матчами в Гомеле и Минске стартует 29-й чемпионат Беларуси по футболу
Культура
ZENA. Фото из архива ZENA презентует свою песню на евровизийной вечеринке в Амстердаме
Международный фестиваль к 200-летию Станислава Монюшко пройдет 5-11 апреля в Минске
Неизвестные фото актеров белорусского и советского кино покажут на выставке в Минске
В мире
Фото AP Британские парламентарии проведут третье голосование по сделке о Brexit
Британский парламент вновь отверг соглашение с ЕС об условиях Brexit
В США 10-летняя девочка умерла после драки с одноклассником
Калейдоскоп
Фото Pacific Press Agency Вокруг планеты. Самые зрелищные фестивали марта
Американские астронавты начали работать в открытом космосе
ФОТОФАКТ: Сказочная дружба трехлетней Мэйси и гигантского кролика
Газета 7 дней
Весенние краски полевых забот
Главное – не плыть по течению
Личный бронежилет в подарок
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Наталья КАРПОВИЧ. Глава государства: конституционно-правовой статус
Владимир АРЧАКОВ, Олег МАКАРОВ, Алексей БАНЬКОВСКИЙ. Концепция информационной безопасности Республики Беларусь – взгляд в будущее
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука и семья как составляющие благополучия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия