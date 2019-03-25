В этом году исполняется 30 лет кабельному телевидению Беларуси

Операторы рынка телекоммуникаций и медиа соберутся 18-19 апреля 2019 года в спортивно-оздоровительном комплексе "Веста" на конференцию с участием международных экспертов из Украины, России и Польши. 18-19 апреля 2019 года состоится очередная конференция операторов связи, дистрибьюторов каналов, вендоров и отраслевых объединений.
Сегодня перед представителями телекоммуникационной и медийной отрасли остро встала проблема сохранения позиций на рынке. Причем это касается не только нормативного регулирования отрасли, но и маркетинга. Особенно остро эта проблема стоит перед представителями небольших сетей, которые находятся под постоянным "ударом" со стороны гигантов, которые могут за счет перераспределения ресурсов ставить себя в преимущественное положение на рынке.
Для консолидации и соблюдения интересов всех участников рынка – в том числе и небольших компаний, наличие которых позволяет сохранять здоровую конкуренцию, постоянно улучшать качество услуг и предлагать новые приглашаем на конференцию представителей рынка кабельного ТВ MediaTVСom 2019.
В программе форума планируется обсуждение рынка связи, информация и прогнозы экспертов, обсуждение перспектив развития отрасли.
Спикеры и специально приглашенные гости:
Валентин Куринька "Уфанет" (Россия)
Максим Дубовик "БалтИнвестТелеком"
Владимир Волосенков UNET
Вячеслав Тиханчук USERSID (Украина)
Константин Шпинев (Москва) Microimpuls
Валерий Бухтояров (Москва) "Красный квадрат"
Марек Габрусь AIUT, вице-президент (Варшава)
Оргвзнос 60 рублей. Участие в качестве партнера с правом рекламного мероприятия, продвижения контента, услуг и товаров 300 рублей (регламент и темы согласовываются с оргкомитетом). Проживание и гала-ужин в ресторане не включен.
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