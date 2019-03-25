В этом году исполняется 30 лет кабельному телевидению Беларуси

Операторы рынка телекоммуникаций и медиа соберутся 18-19 апреля 2019 года в спортивно-оздоровительном комплексе "Веста" на конференцию с участием международных экспертов из Украины, России и Польши. 18-19 апреля 2019 года состоится очередная конференция операторов связи, дистрибьюторов каналов, вендоров и отраслевых объединений.

Сегодня перед представителями телекоммуникационной и медийной отрасли остро встала проблема сохранения позиций на рынке. Причем это касается не только нормативного регулирования отрасли, но и маркетинга. Особенно остро эта проблема стоит перед представителями небольших сетей, которые находятся под постоянным "ударом" со стороны гигантов, которые могут за счет перераспределения ресурсов ставить себя в преимущественное положение на рынке.

Для консолидации и соблюдения интересов всех участников рынка – в том числе и небольших компаний, наличие которых позволяет сохранять здоровую конкуренцию, постоянно улучшать качество услуг и предлагать новые приглашаем на конференцию представителей рынка кабельного ТВ MediaTVСom 2019.

В программе форума планируется обсуждение рынка связи, информация и прогнозы экспертов, обсуждение перспектив развития отрасли.

Спикеры и специально приглашенные гости:

Валентин Куринька "Уфанет" (Россия)

Максим Дубовик "БалтИнвестТелеком"

Владимир Волосенков UNET

Вячеслав Тиханчук USERSID (Украина)

Константин Шпинев (Москва) Microimpuls

Валерий Бухтояров (Москва) "Красный квадрат"

Марек Габрусь AIUT, вице-президент (Варшава)

Оргвзнос 60 рублей. Участие в качестве партнера с правом рекламного мероприятия, продвижения контента, услуг и товаров 300 рублей (регламент и темы согласовываются с оргкомитетом). Проживание и гала-ужин в ресторане не включен.

Для участия нужно зарегистрироваться на нашем сайте или прислать нам заявку по факсу +375 (17) 221-0-225/8 или по электронной почте info@eventmedia.by

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