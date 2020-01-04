В ГАИ рассказали о полезных для водителей смарт-приложениях

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Минской области подготовила для водителей обзор смарт-приложений, которые помогут оптимально построить маршрут, припарковаться без нарушений и правильно оказать первую помощь пострадавшим в ДТП, сообщает БЕЛТА.

Так, ГАИ рекомендует пользоваться офлайн-картами, с помощью которых можно не только проложить маршрут, но и выбрать ближайшую площадку для отдыха: кафе, АЗС. "Это особенно актуально для людей, которые находятся за рулем больше 3-4 часов. За это время у водителя возникает синдром туннельного зрения, что негативно влияет на безопасность дорожного движения", - отметили в Госавтоинспекции.

В обзор включили приложение "Первая помощь". В случае ДТП, в котором есть пострадавшие, с его помощью можно быстро получить нужную информацию. "Благодаря видео, интерактивным тестам и простым пошаговым рекомендациям очень легко освоить навыки оказания первой помощи, чтобы спасти кому-то жизнь", - подчеркнули в ГАИ.

Кроме того, в Госавтоинспекции советуют скачать программу, с помощью которой можно найти ближайшую парковку. В свой обзор ГАИ включила также мобильное приложение, нагревающее корпус телефона. Оно поможет не замерзнуть водителям, у которых сломалась машина. А еще в нем можно найти информацию о ближайших кафе, магазинах и других местах, где можно согреться.

В ГАИ дали еще рекомендации для тех, кто планирует отправиться в дальнюю дорогу. "Необходимо хорошо отдохнуть перед началом поездки, чтобы иметь запас сил. Когда водитель устает, он становится менее внимательным, появляется сонливость, поэтому следует делать остановки на 3-5 минут через каждые час-два", - рассказали специалисты.-0-