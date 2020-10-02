В Германии намерены напечатать жилой дом на 3D-принтере

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты из города Беккум в Германии решили создать новый жилой дом, распечатав его. Об этом говорится на сайте компании Peri, передает DW.

Компания впервые будет реализовывать такой проект в Германии. Для постройки двухэтажного жилого дома из бюджета было выделено 200 тысяч евро. В настоящий момент рабочие с помощью промышленного станка напечатали из специального бетона стены.

Общая площадь жилища для одной семьи составит около 160 квадратных метров. Материал укладывают специальным устройством, которое делает каждый слой высотой в несколько сантиметров, а следить за процессом позволяет специальная программа.

Местные власти считают, что проект имеет огромные перспективы, ведь повсеместное использование этой технологи позволит снизить стоимость жилища и уменьшить срок возведения постройки. Кроме этого, такой способ экономит строительные и человеческие ресурсы. -0-

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