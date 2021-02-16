В Германии создали прибор, предупреждающий о приближении инфаркта

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа ученых гамбургского университета разработала портативный радар, который позволяет в считанные секунды бесконтактно определить нарушения в работе кровеносной системы и своевременно предупредить о приближении инфаркта или инсульта, сообщает Deutsche Welle.

Небольшое портативное устройство представляет собой сложную сенсорную систему. Во время бесконтактного мониторинга состояния здоровья человека маленькие датчики благодаря искусственному интеллекту фиксируют показатели жизненно важных функций организма. Если датчики фиксируют опасность инфаркта или инсульта, подается сигнал тревоги. Получив такое предупреждение, человек может сразу, не дожидаясь приступа, позвонить в скорую помощь.

Разработчики радара отмечают, что человеку при его использовании вовсе не нужно лежать неподвижно, он вполне может двигаться и менять положение тела - препятствий обследованию это не создаст.

Устройство можно использовать не только в больницах, но и в домах престарелых или даже дома. Ученые намерены усовершенствовать прибор, чтобы его, подобно датчикам противопожарной сигнализации, можно было устанавливать на потолке, тем самым обеспечивая мониторинг состояния здоровья не одного, а сразу нескольких человек.

Инфаркт миокарда и церебральный инсульт - наиболее распространенные в мире сердечно-сосудистые заболевания, которые к тому же нередко оборачиваются летальным исходом. В одной только Германии каждый год регистрируют 280 тыс. сердечных приступов и 270 тыс. случаев кровоизлияния в мозг.-0-