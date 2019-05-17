В Германии тестируют летающее такси

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкий стартап Lilium продемонстрировал прототип пятиместного летающего такси. В компании утверждают, что это первая подобная разработка в мире, сообщает BBC .

Недавно прототип прошел первые испытания: самостоятельно взлетел, повисел в воздухе и приземлился. Питаемый электроэнергией аппарат способен преодолеть 300 км за час, одной зарядки ему хватает на час полета. Летающее такси от Lilium приводят в движение 36 электромоторов, что позволяет взлетать и садиться вертикально - это делает его похожим на вертолет.

Фото Lilium

Несколько других компаний уже испытывали подобные аппараты, но ни один из них не берет на борт больше двух человек. Исполнительный директор и один из сооснователей Lilium Дэниел Виганд сказал: "Мы всегда стремились увеличить число мест с двух до пяти - это открывает небо гораздо большему числу путешественников". Ожидается, что в конечном итоге аэротакси сможет перевозить пять пассажиров и пилота, а также багаж. В отличие от некоторых своих конкурентов Lilium планирует оставить на борту своего самолета пилота. Это позволит упростить процесс сертификации, подчеркнули разработчики. Lilium находится в процессе получения сертификата на эксплуатацию пятиместного воздушного такси от Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), а также планирует подать заявку в Федеральное авиационное управление США (FAA), сообщает американское издание The Verge.

Теперь аппарату предстоит пройти новые летные испытания. Lilium надеется запустить модель в массовое производство в середине 2020-х годов и организовать к этому времени полноценную службу летных такси в нескольких городах мира. Сторонники аэротакси утверждают, что такой вид транспорта повысит мобильность городского населения и поможет снизить уровень загрязнения окружающей среды.-0-