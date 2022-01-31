В главном медиацентре олимпийского Пекина работают 18 роботов-поваров и официантов

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В главном медиацентре зимних Олимпийских игр - 2022 в Пекине работают 18 специальных роботов-поваров и официантов, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Роботы без участия человека готовят еду и доставляют ее к столикам. Наибольшей популярностью у журналистов пользуются говядина во фритюре и жареная рисовая лапша с овощами. Порция говядины для работников прессы стоит около Br33, цветная капуста - примерно Br12. Самая дешевая позиция в меню - паровой рис стоимостью около Br2.

В общее меню входят как традиционные блюда китайской кухни, так и привычные на Западе бургеры и картофель фри. Все роботы располагаются за прозрачными стеклами, поэтому за процессом приготовления пищи может наблюдать любой желающий. Функционирует и отдельный робот-бармен, который может смешать один из четырех заявленных в меню коктейлей.-0-