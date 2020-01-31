В Гомеле в феврале начнут тестировать оплату проезда в автобусах через смартфон

31 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Систему оплаты проезда в городских автобусах с помощью мобильных телефонов начнут тестировать в Гомеле. Пилотный проект планируют запустить уже 6 февраля. Об этом сообщил сегодня генеральный директор ОАО "Гомельоблавтотранс" Дмитрий Старостенко во время встречи председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья с трудовым коллективом филиала ОАО - автобусного парка №1, передает корреспондент БЕЛТА.

Система оплаты на базе платежного сервиса "Оплати" базируется на работе с QR-кодом. Мобильное приложение разработала минская компания, а Белинвестбанк предоставляет технологии электронного кошелька. На начальном этапе в автобусах будут работать и кондукторы, которые смогут выполнять функции контролера. Систему опробуют на одном из городских маршрутов, к концу года стоит задача внедрить ее во всей городской сети.

"Развитие информационных технологий - приоритетная задача ОАО "Гомельоблавтотранс" на 2020 год, есть уверенность, что мы успешно реализуем этот проект", - сказал Дмитрий Старостенко.

Геннадий Соловей подчеркнул необходимость активнее внедрять, развивать современные технологии, в том числе и в транспортной сфере. "Нужно искать варианты, продумывать идеи, воплощать их в жизнь и для удобства, комфорта жителей, и для развития предприятия", - сказал губернатор.-0-