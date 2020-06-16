В Гомельском госуниверситете разработали мобильное приложение для абитуриентов вуза

16 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины создали мобильное приложение "Абитуриент ГГУ" для удобного доступа к интернет-ресурсам центра тестирования, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.

С помощью приложения через мобильное устройство можно оперативно получать актуальную информацию о вступительной кампании в университете, централизованном тестировании, предварительно подать копии документов для поступления, отслеживать конкурсную ситуацию.

В пресс-службе отметили: многие годы раздел "Абитуриент ГГУ" является частью университетского сайта. Однако просматривать некоторую информацию, особенно таблицы, с помощью мобильных устройств не всегда удобно. Именно поэтому руководитель центра тестирования ГГУ Дмитрий Ходанович предложил разработать мобильное приложение для удобного доступа абитуриентов к справочным материалам центра и личному кабинету.

Декан факультета физики и информационных технологий Дмитрий Коваленко предложил реализовать эту задачу четверокурсникам специальности "компьютерная физика" Нестору Федину и Дмитрию Костюченко. "Они успешно внедрили все необходимые элементы функциональности мобильного приложения", - отметил Дмитрий Коваленко.

При разработке предусмотрели хранение данных в памяти устройства, продумали варианты отображения при переключении ориентации устройства, решили проблему поведения приложения в случае отключения сети, протестировали каждый элемент. Использовалась интегрированная среда разработки Android Studio (платформа Android) и язык Java, а также среда Xcode (платформа iOS) и язык Swift.

Дмитрий Коваленко добавил: параллельно в разделы университетского сайта внесли технические и косметические изменения, которые позволяют улучшишь работу пользователя с приложением.

Бесплатное приложение уже доступно в Google Play и AppStore.-0-