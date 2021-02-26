В Google Play обнаружен троян, выманивающий у пользователей деньги

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Лаборатория Касперского" обнаружила в Google Play мошенническое приложение, которое под видом цифровой бонусной карты выманивало у пользователей деньги, говорится на сайте компании.

Как сообщается, в феврале эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили в популярном мессенджере фейковую рассылку с сообщением о привлекательной акции от одной из крупнейших торговых сетей. В сообщении была указана ссылка, которая вела на скачивание в Google Play фальшивой бонусной карты в виде приложения. Для ее использования необходимо было оформить платную подписку.

"В реальности приложение оказывалось почти пустым: при запуске пользователю показывалась картинка с логотипом магазина и предложением оформить карту, при нажатии запускался процесс покупки. У пользователя снимались деньги, но никакой бонусной карты он не получал", - сообщается в пресс-релизе.

Помимо популярной российской сети продовольственных магазинов троянец мимикрировал под цифровые дисконтные, бонусные и подарочные карты различных ритейл-брендов, популярных в России. Также он выдавал себя за приложение для кастомизации тем и заставок для смартфонов и даже за приложение с читами для популярной мобильной игры. В целом троянец скрывался под видом более 20 разных программ и брендов.

В среднем подписка, которую должен был оформить пользователь при установке приложения, стоила 600 российских рублей (около Br21. - Прим. БЕЛТА) в неделю. У одного только приложения, которое мимикрировало под популярную в России торговую сеть, число установок превысило 10 тыс. Таким образом, потенциальный ущерб только от этой программы мог составить 6 млн российских рублей.

"Зачастую из-за спешки или невнимательности люди не сразу понимают, что столкнулись с мошеннической рассылкой или приложением, и в итоге рискуют лишиться денег. Злоумышленники усыпляют бдительность пользователей не только с помощью логотипов и узнаваемых цветов брендов, но и накрученных оценок и комментариев. У найденных поддельных приложений были высокие оценки и много положительных откликов. Вероятнее всего, они были фейковыми, поскольку написаны по единому шаблону с отзывами не о самом приложении, а о магазине или бренде", - приводятся в сообщении слова исследователя мобильных угроз в "Лаборатории Касперского" Игоря Головина.

Специалисты "Лаборатории Касперского" уведомили компанию Google о троянце.-0-