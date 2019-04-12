В Гродно напечатали на 3D-принтере летающую копию ракеты "Сатурн-5"

12 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Моделисты из Гродно напечатали на 3D-принтере летающую уменьшенную копию космического аппарата, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий спортивно-техническим отделом областного центра технического творчества Александр Липай.
Проект реализовали ко Дню космонавтики учащиеся лаборатории совместно со специалистами научно-технологического парка Гродненского государственного университета им. Янки Купалы. "Это первая подобная модель в стране. Мы хотели проверить, насколько реально воплотить свои задумки с помощью современных технологий", - отметил Александр Липай. Результат порадовал. Уже провели летные испытания. Ракета, а это точна копия носителя "Сатурн-5" в масштабе 1:50, пробыла в полете 15 секунд, ступени отделились, как и положено.
"Следующий образец будем создавать уже для участия в соревнованиях. Интересен подход с 3D-печатью именно для создания моделей, участвующих в конкурсах ракет-копий. Они должны в мельчайших деталях повторять оригинал и в полете быть максимально похожими на реальный прототип", - отметил Александр Липай, неоднократный призер и победитель чемпионатов мира и Европы по ракетомодельному спорту. По его словам, использование новых технологий позволит лучше готовиться к ответственным стартам.
Например, на создание ракеты-копии вручную может уйти более года. Печать на 3D-принтере со всеми подготовительными мероприятиями сокращает этот срок в разы. Плюс появляется возможность быстро и качественно по чертежам восстановить какой-нибудь элемент, пострадавший, например, во время нештатной ситуации.
Ракетным моделированием в кружке занимаются около 20 школьников в возрасте от 10 лет. Популярность такого вида занятий растет. По словам Александра Липая, детей привлекает возможность, прежде всего, поработать различными инструментами, понять принципы моделизма, создать собственную летающую модель. С внедрением на занятиях новых технологий интерес станет еще большим, уверен преподаватель.
Университет также заинтересован в сотрудничестве с подготовленными в техническом плане детьми. "Инженера сегодня необходимо растить даже не со школы, а с детского сада. Многие из этих ребят-моделистов - наши будущие студенты, а в перспективе - и работники высокотехнологичных предприятий. Мы много внимания уделяем профориентационным мероприятиям, призванным сформировать у детей инженерное мышление. Сегодняшняя встреча - яркий пример интереса молодежи к технике", - отметил декан физико-технического факультета ГрГУ им. Янки Купалы Андрей Герман.
Празднования Дня космонавтики в Гродно - своеобразная традиция. Важное место в ней занимают пуски моделей ракет. Сегодня в импровизированный космодром превратилась площадка на улице Господарчей. Ранее была организована космическая выставка, дети посмотрели тематический фильм, а подытожил программу розыгрыш космической лотереи.-0-
Фото Леонида Щеглова
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