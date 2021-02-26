В группах "ВКонтакте" появился специальный фильтр для выявления враждебных высказываний

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администраторы групп "ВКонтакте" смогут использовать специальный фильтр, в основе которого лежит нейросеть, для борьбы с враждебными высказываниями. Об этом говорится на сайте соцсети.

"Администраторам стал доступен специальный фильтр для борьбы с враждебными высказываниями - в его основе лежит нейросеть. Фильтр можно включить и отключить в настройках сообщества в любое время, при этом по умолчанию он отключен. Функция уже появилась у владельцев 50% пабликов, а скоро станет доступна всем", - сообщается в пресс-релизе.

Сейчас алгоритмы умеют определять прямые угрозы - пожелания смерти, обещания причинить вред здоровью и угрозы расправы. В будущем он сможет научиться распознавать и другие признаки нетерпимости, например, травлю по национальной или религиозной принадлежности.

Как отмечается в пресс-релизе, руководителям сообществ доступны отфильтрованные публикации с возможностью их восстановить, однако тестовый запуск показал, что отсеянные комментарии возвращают лишь в 1% случаев.

Тестирование фильтра было запущено в ноябре 2020 года. За этот период функцией уже воспользовались руководители свыше 10% всех сообществ "ВКонтакте" - это 13 млн публичных страниц, групп и мероприятий. Администраторы сообществ оценили работу нейросети - среди подключивших фильтр комментариев от него впоследствии отказались лишь 1,8%.

Для создания алгоритмов, которые хорошо понимают разговорную речь, использовалось большое количество текстов на русском языке, например, субтитры из фильмов, сериалов и видео. Нейросеть содержит в себе специальный механизм внимания, позволяющий принимать решения на основе важности слов и их комбинаций. Разработчики изучают логику принятия решений - это позволяет исправлять ошибки, учитывать контекст и эффективнее обучать алгоритмы. Сейчас нейросеть правильно определяет угрозы в 80% случаев, и команда продолжает работать над ее улучшением.-0-

Фильтр враждебных высказываний. Фото ВКонтакте