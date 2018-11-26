В Индии хотят общаться с усопшими посредством искусственного интеллекта

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индийские ученые предложили использовать искусственный интеллект для общения с умершими людьми, пишет портал Techxplore.com.

Специалисты из Технологического института Шри-Деви занялись созданием виртуального бессмертия. Суть его в том, что написанные при жизни SMS-сообщения и посты в соцсетях закладываются в компьютерную программу. Для создания дубликатов умерших ученые предлагают использовать сервис Replika AI, разработчиком которого является россиянка Евгения Куйда. Ее сервис предназначен для создания цифровых дубликатов реальных людей.

Специалисты уверены, что в будущем технологии позволят создавать не только программы, но и аватаров или даже роботов, реагирующих на события вокруг и разговаривающих как человек. Это, по мнению ученых, поможет людям, потерявшим близких, легче пережить боль утраты.-0-