В Исландии открыт крупнейший в мире завод по откачке углекислого газа из атмосферы

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Исландии начал работать крупнейший в мире завод по откачке углекислого газа из земной атмосферы, сообщает BBC.

Авторы проекта надеются, что новая технология со временем поможет остановить глобальное изменение климата, но пока открывшаяся фабрика способна поглотить практически незаметный в мировом масштабе объем CO2, а некоторые эксперты и вовсе сомневаются, что проблему потепления можно решить таким способом.

Фабрика под названием "Орка" (это слово на исландском языке означает "энергия") будет каждый год откачивать из атмосферы до 4 тыс. т углекислого газа, что эквивалентно ежегодным выхлопам примерно 790 автомобилей. Как отмечает агентство Reuters, в прошлом году глобальные выбросы CO2 составили 31,5 млрд т. А сайт E&E News пишет, что новая фабрика способна поглотить менее 1% ежегодных выбросов одной-единственной теплоэлектростанции, работающей на угле.

Тем не менее, появление "Орки" довольно значительно увеличивает существующие в мире возможности по откачке углекислого газа: по данным Международного энергетического агентства, сейчас работает 15 аналогичных фабрик, общая ежегодная мощность которых составляет всего 9 тыс. т.

Создатели швейцарского стартапа Climeworks, который построил фабрику, уверяют, что за этой технологией будущее. "Каждая молекула CO2, которую "Орка" устраняет из воздуха и закачивает в постоянное подземное хранилище, больше никогда не будет способствовать глобальному потеплению, - сказал во время запуска один из основателей компании Кристоф Гебалд. - Это единственная, уникальная в своем роде возможность, но ее применение необходимо значительно расширить".

Фабрика состоит из восьми больших контейнеров, похожих на те, что используются для транспортировки грузов на торговых судах. Контейнеры оборудованы фильтрами и вентиляторами, предназначенными для закачки воздуха и извлечения из него углекислого газа.

После извлечения CO2 смешивается с водой и закачивается под землю на большую глубину. Предполагается, что со временем извлеченный из атмосферы газ превратится в твердую породу.

"Места, где хранить CO2, у нас неограниченно много, - уверяет еще один основатель Climeworks Ян Вурцбахер. - Даже если взять Исландию, здесь есть место для хранения под землей тысяч гигатонн, тысяч миллиардов тонн углекислого газа. А если посмотреть на остальные страны мира, то там есть несравнимо больший потенциал. Так что мы намерены работать во многих местах".

Как отмечает Vice News со ссылкой на Межправительственную группу экспертов по изменению климата, чтобы избежать самых худших последствий глобального потепления, мир должен до конца столетия изъять из атмосферы от 100 млрд до 1 трлн т CO2.-0-