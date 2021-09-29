В Италии создали передвижной робот-рюкзак

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянская компания Piaggio Fast Forward разработала рюкзак, который может ходить по пятам за своим владельцем, сообщает телеканал "МИР24".

Весит робот-рюкзак 12,7 кг, нагружать его можно не более чем на 9 кг. При этом хозяину придется помогать роботу-рюкзаку преодолевать препятствия на пути, для этого создатели предусмотрели специальные ручки.

Максимальная скорость устройства достигает 9 км/ч. Без подзарядки оно может проехать до 35 км или шесть часов.

Для безопасного передвижения среди людей рюкзак оснастили современной оптикой и системой машинного зрения. У перевозчика есть режим следования за хозяином. Он будет следить за ним при помощи анализа сигналов с радаров и оптических датчиков. Отмечается, что в программное обеспечение робота-рюкзака вшиты правила передвижения, чтобы не создавать помех другим людям.-0-