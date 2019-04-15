В Израиле впервые напечатали человеческое сердце на 3D-принтере

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Израиле ученым впервые удалось напечатать живое человеческое сердце на 3D-принтере, сообщает израильский новостной портал
Прорыв в медицине совершили сотрудники университета Тель-Авива. Специалисты факультета молекулярно-клеточной биологии Надав Нур и Асаф Шапира смогли вырастить сердце из клеток человека. Ученые использовали полученные жировые и стволовые клетки для формирования мышечных клеток сердца, а также специальные коллагеноподобные чернила для печати. Принтер создал новый орган по изображениям МРТ человеческого сердца.
По словам специалистов университета, разработанный метод позволяет печатать любой орган в необходимом размере из клеток самого пациента. В течение года технология будет протестирована на животных, которым пересадят созданные таким образом органы.
Предложенная израильскими учеными технология в случае ее внедрения в широкую практику позволит поднять трансплантологию на новый уровень. Пациентам, нуждающимся в пересадке, не надо будет подолгу ждать донорские органы и принимать лекарства, подавляющие иммунитет и препятствующие отторжению чужого органа.-0-
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