В Японии опробовали робота-поводыря для слепых людей

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии создали робота-поводыря, который внешне похож на чемодан. Об этом сообщает газета Asahi Shimbun.

Автор нового изобретения – одно из подразделений компании IBM. Сотрудница компании, имеющая проблемы со зрением, предложила таким образом решить проблему.

Робот выглядит как чемодан с ручкой. Устройство оснащено камерами, 3D-сенсором, вычислительным модулем, мотором для колес и аккумуляторами. На нем установлено устройство, подающие осязательные сигналы.

Робот помогает слепым людям ориентироваться на улицах и внутри помещения.

Он может построить маршрут и сообщать о тех заведениях, которые расположены вблизи. Для ориентирования в пространстве устройство использует алгоритмы искусственного интеллекта.

Публичные испытания робота запланированы на июнь 2020 года.-0-