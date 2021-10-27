В Японии представили летающий мотоцикл

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27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии представили летающий байк стоимостью $680 тыс., который разгоняется до 100 км/ч, сообщает Reuters.
XTurismo Limited Edition оснащен обычным двигателем и четырьмя двигателями с батарейным питанием, которые запускают работу несущих пропеллеров. Воздушный мотоцикл весит 300 кг и способен держаться в воздухе до 40 минут.
Разработчики отметили, что байк можно будет использовать не только для развлекательных полетов, но и для спасательных операций.
В идею стартапа уже инвестировали такие компании, как Kyocera и Mitsubishi Electric.
Начало поставок начнется в первой половине 2022 года. Мощностей производства хватит, чтобы собирать до 200 аппаратов в год, заявили в компании.-0-