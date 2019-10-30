В Японии придумали передвижной дом для исследования Антарктики и Луны

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японские инженеры представили свой образец мобильного дома, который могут использовать исследователи Луны и Антарктики, сообщает портал Naked Science .

Жилище для ученых устойчиво к сильным ветрам и низким температурам. Разработку показали специалисты из Государственного института полярных исследований Японии в Татикаве, что неподалеку от Токио, совместно с инженерами из компании "Мисава" и японского агентства аэрокосмических исследований JAXA.

Основой передвижного дома стала кубическая конструкция из двух блоков размером три на шесть метров. Стены выполнены из дерева со специальным покрытием, что позволяет мобильному жилищу выдерживать температуру до минус 45,3 градусов, а также порывы ветра скоростью более 60 метров в секунду.

Передвижение возможно при помощи гусеничного вездехода на котором стоит дом. В распоряжении полярников или астронавтов будет 33 квадратных метра жилого пространства. Кроме этого, разработка оснащена солнечными панелями, накапливающие энергию и регулирующие температуру внутри помещения. -0-