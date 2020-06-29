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Технологии
29 июня 2020, 19:23

В Японии создали позитивную социальную сеть

Фото из архива
Фото из архива

29 июня, Минск /корр. БЕЛТА/. В Японии разработали социальную сеть Under World, пользователи которой будут получать только положительные отклики на все свои фото и посты, сообщает SoraNews24.

После обязательной процедуры регистрации пользователь может публиковать свои фото, делиться сообщениями. Отклики же на них, обработанные модераторами, будет получать только положительные. Разработчики обещают, что человек сможет получить большее количество приятной информации, благодаря чему у него будет складываться ощущение, что вокруг много хороших и добрых людей.

Основная цель новой медиаплатформы в том, чтобы эмоционально помочь людям избавиться от негативной информации, попасть в мирную и дружелюбную среду.

"В 2020 году у людей наблюдается усталость в том числе от социальных сетей. Мы нашли решение, как эмоционально поддержать человека: разработали позитивную социальную сеть", - объясняют концепцию разработчики.

Сообщается, что пока платформа будет работать в экспериментальном режиме в течение трех недель.-0-

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интернет разработки социальные сети Япония
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