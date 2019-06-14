В Японии светофоры научат передавать сигналы 5G

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии планируется оснастить светофоры особым оборудованием для передачи сигналов мобильной связи 5G, сообщает японский телеканал NHK .

Правительство страны обнародовало программу по ускоренному развертыванию мобильных сетей 5G. Планируется, что связь нового поколения станет доступной в Японии с 2020 года. Сложность состоит в том, что для реализации подобной задачи требуется гораздо больше антенных установок, чем имеется в настоящий момент. Для решения проблемы власти намерены установить специальное оборудование на 200 тыс. светофоров по всей Японии, что позволит быстрее внедрить 5G и существенно снизит затраты.

Кроме того, на светофорах планируется установить датчики, фиксирующие условия движения на дорогах, чтобы упростить перемещение беспилотных автомобилей.-0-