В Японии светофоры научат передавать сигналы 5G

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии планируется оснастить светофоры особым оборудованием для передачи сигналов мобильной связи 5G, сообщает японский телеканал
Правительство страны обнародовало программу по ускоренному развертыванию мобильных сетей 5G. Планируется, что связь нового поколения станет доступной в Японии с 2020 года. Сложность состоит в том, что для реализации подобной задачи требуется гораздо больше антенных установок, чем имеется в настоящий момент. Для решения проблемы власти намерены установить специальное оборудование на 200 тыс. светофоров по всей Японии, что позволит быстрее внедрить 5G и существенно снизит затраты.
Кроме того, на светофорах планируется установить датчики, фиксирующие условия движения на дорогах, чтобы упростить перемещение беспилотных автомобилей.-0-
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