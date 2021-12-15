В Канаде создали моющийся аккумулятор

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадские ученые из Университета Британской Колумбии придумали гибкий аккумулятор, который не боится воды. Об этом сообщает "МИР24".

Исследователи заменили твердую оболочку батареи на гибкий полимер. Кроме того, был изменен химический состав материала. Конструкция не боится воды и может принимать любую форму.

Свое изобретение ученые протестировали с помощью тестов в стиральной машине. Аккумулятор постирали 39 циклов, но даже после этого батарея не потеряла своих свойств.

Сейчас исследователи хотят увеличить емкость батареи и продлить срок ее службы.-0-