В Канаде создали удобный шлем для защиты от коронавируса

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчине из Канады по имени Езин Аль-Кайси надоело носить маски и тогда он создал удобный девайс, которых заинтересует многих. Об этом сообщает BBC.

Изобретатель создал шлем, который защищает от коронавируса и не доставляет неудобств. Современный гаджет полностью закрывает грудь и голову, а также имеет забрало. Кроме этого, в шлем встроен вентилятор на батарейках и фильтр респиратора, очищающий воздух.

В своем удобном шлеме канадец передвигается на метро и ходит в магазин, поэтому часто ловит удивленные взгляды прохожих. Помимо этого, люди всегда интересуются, где можно купить подобный шлем. Разработка получила название BioVYZR, а продается шлем в сети. -0-