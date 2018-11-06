В Казахстане начал работу международный технопарк IT-стартапов

6 ноября, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в официальном открытии международного технопарка IT-стартапов Astana Hub.

"Международный технопарк IT-стартапов станет ядром инновационной экосистемы Казахстана. Участники технопарка могут пользоваться упрощенным визовым и трудовым режимами, им будут предоставлены налоговые и другие льготы. На его базе создан институт менторства, в рамках которого эксперты сопровождают стартап-команды", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Лидер Казахстана отметил, что в стране нужно создавать новое поколение IT-талантов и основная задача - оказать содействие и помочь умным, талантливым, способным ребятам. "Сегодня мы открываем Astana Hub, что является значительным событием в цифровом мире не только Казахстана. Я призываю всех принять активное участие в развитии инновации и очень надеюсь, что Astana Hub станет трамплином для компаний на пути к мировой известности", - резюмировал президент.

Технопарк IT-стартапов Astana Hub создан по поручению президента Казахстана на базе площадки выставки "Экспо-2017", чтобы развивать стартап-культуру и поддерживать высокотехнологичные проекты для укрепления экономики страны.-0-