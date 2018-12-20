В Казахстане совершил посадку спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-09"

20 декабря, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-09" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС), а также контейнерами с пробами из отверстия, просверленного в бытовом отсеке корабля, совершил посадку в 147-и км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане. Об этом сообщили сегодня журналистам в Центре управления полетами (ЦУП).
"Есть посадка. Спускаемый аппарат с космонавтом Роскосмоса Сергеем Прокопьевым, астронавтом NASA Сереной Ауньон и астронавтом Европейского космического агентства Александером Герстом совершил посадку", - сказал представитель Центра.
Корабль отстыковался от МКС в 04.40 мск.
На МКС продолжат работу космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак.
Следующая экспедиция на МКС отправится с космодрома Байконур 1 марта на корабле "Союз МС-12". В состав нового экипажа входят космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, а также астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох. Овчинин и Хейг должны были прибыть на МКС еще в октябре 2018 года, однако не долетели до станции из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" 11 октября.-0-
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