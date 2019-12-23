В Китае беспилотник на спирте продержался в воздухе рекордное время

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инженеры из Китая создали дрон FY-36, который поднимается в воздух при помощи топливной системы на метаноле, сообщает издание South China Morning Post.

Дрон был создан компанией из Тяньцзиня в сотрудничестве с Академией наук Китая, а также при участии специалистов Даляньского института химической физики. Работа на метаноле позволяет дрону разгоняться до 90 километров в час. Помимо всего прочего, летательный аппарат провел в воздухе более 12 часов и установил рекорд.

По словам ученых, батарея на метаноле может быть в 70 раз эффективнее, чем литий-ионные аккумуляторы. Инженеры считают, что их новая топливная система на спирте изменит расстановку сил в сегменте производства беспилотников, однако технология пока еще проходит испытания. -0-