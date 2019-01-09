В Китае будет создана платформа моделирования Земли

9 января, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Проект моделирования системы Земли (Earth System Numerical Simulator, ESNS) будет реализован в пекинском районе Миюнь.

Это позволит проводить количественное описание и моделирование системы Земли, что поможет углубить понимание законов развития атмосферы, гидросферы, криосферы и биосферы, а также взаимодействия между ними, рассказал директор Института физики атмосферы Академии наук Китая Чжу Цзян.

Отмечается, что работы по созданию инфраструктуры проекта стартовали в августе прошлого года.

В районе Миюнь, расположенном к северу от центра китайской столицы, будут созданы площадки для исследования экологии, окружающей среды, изменения климата и освоения ресурсов.-0-