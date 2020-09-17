ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 18 сентября 2020
Минск Сплошная облачность +9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17.09.20
17.09.20 23:51 В Китае для исследования ледников и озер начали использовать летающих роботов Технологии
17.09.20 23:11 Сотням тысяч людей в Йемене грозит голод В мире
17.09.20 22:26 ФОТОФАКТ: "Неман" одержал первую победу в этом сезоне Спорт
17.09.20 22:12 Призывы не покупать белорусскую продукцию могут привести к экономическому краху - главред из Украины Общество
17.09.20 22:10 Хоккеисты "Гомеля" крупно обыграли "Юность" в матче чемпионата Беларуси Спорт
17.09.20 22:06 Гандболисты запорожского "Мотора" уступили "Барселоне" в Лиге чемпионов Спорт
17.09.20 22:01 Футболисты БАТЭ завершили выступление в Лиге Европы Спорт
17.09.20 21:58 Беларусь и Россия скоро начнут обсуждать параметры поставок энергоресурсов до 2025 года Экономика
17.09.20 21:57 Лозунги на несанкционированных белорусских митингах заимствованы из советского прошлого - Гаспарян Общество
17.09.20 21:53 Дарья Наумова выиграла золото чемпионата Беларуси по тяжелой атлетике Спорт
17.09.20 21:41 Дзермант: Беларусь и Россия строят не просто прагматичные отношения, есть понимание, что это братство святое Политика
17.09.20 21:39 Белорусская теннисистка Виктория Азаренко победила во втором круге турнира в Риме Спорт
17.09.20 21:38 Участница женского форума "За Беларусь": родина у нас всех одна Общество
17.09.20 21:28 Дзермант: западные соседи расценивают Беларусь как добычу, хоть она старалась выстраивать отношения Политика
17.09.20 21:25 Проведение Всебелорусского собрания позволяет выработать согласованный курс - Савиных Общество
17.09.20 21:22 Паломники-хасиды благодарны за помощь белорусской стороне - посол Израиля Общество
17.09.20 21:21 Вильнюсский "Жальгирис" под началом Алексея Баги проиграл в квалификации Лиги Европы Спорт
17.09.20 21:10 Лавров: Запад использует белорусскую оппозицию во многом втемную Политика
17.09.20 20:56 Лукашенко рассказал, что ситуация вынудила вместе с Россией отстроить общую защиту Союзного государства Президент
17.09.20 20:50 УЕФА назвал претендентов на звание лучших игроков ЛЧ и ЛЕ Спорт
17.09.20 20:41 Белорусы сделали свой выбор, и мы требуем уважать его - участницы женского форума "За Беларусь" Общество
17.09.20 20:39 Женщины Беларуси за мир и стабильность - многодетная мать Общество
17.09.20 20:34 Басков - участницам женского форума "За Беларусь": для меня было важным событием петь сегодня для вас Общество
17.09.20 20:29 Лукашенко: я не агрессор, я очень мирный человек Президент
17.09.20 20:27 Лукашенко: Беларусь мы не отдадим, потому что ее любим, а любимую не отдают Президент
17.09.20 20:26 Лукашенко: мы не станем на колени, даже если останемся в одиночку Президент
17.09.20 20:22 Лукашенко - народам Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне Президент
17.09.20 20:19 Лукашенко: выборы состоялись, и они законны Президент
17.09.20 20:13 Лукашенко: никакого вранья на выборах не было, нельзя фальсифицировать 80% Президент
17.09.20 20:09 Лукашенко неожиданно приехал на женский форум "За Беларусь" Президент
Все новости
Все новости
Технологии
17 сентября 2020, 23:51

В Китае для исследования ледников и озер начали использовать летающих роботов

Фото slide.tech.sina.com.cn
Фото slide.tech.sina.com.cn

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае для исследования труднодоступных высокогорных ледников и озер начали использовать летающих роботов, сообщает Синьхуа со ссылкой на Шэньянский институт автоматизации при Академии наук Китая.

Летающий робот получил название "Юньцюе", что значит "Полевой жаворонок". Это китайская разработка, которая недавно была применена для изучения высокогорных ледников и озер в рамках экспедиции по Цинхай-Тибетском нагорью.

Работа научных сотрудников на самом высоком в мире нагорье была осложнена суровым климатом, поэтому было решено использовать робота, который способен противостоять ветру со скоростью 13,9 - 17,1 м/с.

Аппарат, груженый 5 кг, может провести на высоте 6 тыс. м над уровнем моря около 30 минут. Ученые могут применять его для мониторинга температуры поверхности ледников, трехмерной топографической разведки, моделирования, забора проб воды из озер и измерения температур на вертикальных срезах водоемов.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Китай наука роботы
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Технологии
Фото Boeing В сети появилось видео с секретным космолетом ВВС США от Boeing
Фото из архива БГУ представит около 30 научно-технических разработок на выставке в Санкт-Петербурге
Фото IBM News Room Исследовательское судно без экипажа пересечет Атлантику
Фото РБК NASA: обнаружение фосфина на Венере - довод в пользу существования внеземной жизни
Фото Zexler Запросы в Google помогли предсказать вспышки коронавируса в США
Фото из архива Курсанты МЧС запустили электронный онлайн-журнал UCP LIVE
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко неожиданно приехал на женский форум "За Беларусь"
В Беларуси в этом году планируется построить 1,6 млн кв.м индивидуального жилья
Минздрав получил документы для клиниспытания российской вакцины против коронавируса
Кредитованию есть альтернатива. За новой квартирой обращайтесь к застройщикам!
Топ-новости
Лукашенко - народам Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне
Вакульчик назначен уполномоченным представителем Президента в Брестской области, Сивак - в Могилевской
Богдан: у белорусов достаточно мудрости, чтобы самим решать свои проблемы
Лавров: Запад использует белорусскую оппозицию во многом втемную
Паломники-хасиды благодарны за помощь белорусской стороне - посол Израиля
МИД Беларуси отметил агрессивный характер резолюции Европарламента и отсутствие в ней конструктивных тезисов
Демократия должна быть эффективной. Что не так в уличных протестах - комментарий
Призывы не покупать белорусскую продукцию могут привести к экономическому краху - главред из Украины
Проведение Всебелорусского собрания позволяет выработать согласованный курс - Савиных
Parimatch объявляет о партнерстве с Ювентус
Караник: прямые линии - хороший механизм оперативной связи между населением и властью
КНР приветствует участие Беларуси в Глобальной инициативе по безопасности данных - Цуй Цимин
Белорусская система здравоохранения получила 250 кислородных концентраторов от ВОЗ
Беларусь и Россия обсудили необходимые действия для отмены роуминга к 1 октября
Пособие при рождении тройни в Беларуси превышает Br9,7 тыс. - Минтруда
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.