В Китае для исследования ледников и озер начали использовать летающих роботов

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае для исследования труднодоступных высокогорных ледников и озер начали использовать летающих роботов, сообщает Синьхуа со ссылкой на Шэньянский институт автоматизации при Академии наук Китая.

Летающий робот получил название "Юньцюе", что значит "Полевой жаворонок". Это китайская разработка, которая недавно была применена для изучения высокогорных ледников и озер в рамках экспедиции по Цинхай-Тибетском нагорью.

Работа научных сотрудников на самом высоком в мире нагорье была осложнена суровым климатом, поэтому было решено использовать робота, который способен противостоять ветру со скоростью 13,9 - 17,1 м/с.

Аппарат, груженый 5 кг, может провести на высоте 6 тыс. м над уровнем моря около 30 минут. Ученые могут применять его для мониторинга температуры поверхности ледников, трехмерной топографической разведки, моделирования, забора проб воды из озер и измерения температур на вертикальных срезах водоемов.-0-