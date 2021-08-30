В Китае ограничили для несовершеннолетних время онлайн-игр

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти КНР приняли решение запретить несовершеннолетним играть в онлайн-игры более 3 часов в неделю, сообщает газета The Guardian.

Лицам до 18 лет будет разрешено играть в онлайн-игры в течение одного часа с 20.00 до 21.00 по пятницам, выходным и праздничным дням.

Компаниям будет запрещено предоставлять игровые услуги несовершеннолетним в иное время. При этом у компаний должны быть внедрены системы проверки подлинности идентификационной информации.

В этом году регулирующие органы КНР установили правила, требующие регистрации всех учетных записей пользователей онлайн-игр, при этом должны указываться настоящие имена и действительная идентификационная информация.

Регулирующие органы заявили, что они также будут работать с родителями и школами, чтобы помочь в борьбе с игровой зависимостью среди китайской молодежи.

Ранее в Китае ограничивалась общая продолжительность доступа несовершеннолетних к онлайн-играм тремя часами в праздничные дни и 1,5 часами в другие дни.-0-