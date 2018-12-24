В Китае открыли первое частное предприятие для строительства ракет

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая в Китае частная база по производству ракет-носителей введена в эксплуатацию в городе Хучжоу провинции Чжэцзян, сообщает агентство Синьхуа.

Здесь будут строить ракеты и их компоненты и проводить исследования. Производство первого на этой базе ракетного двигателя TQ-12 и жидкотопливной ракеты-носителя ZQ-2 начнется в 2019 году. Ракета ZQ-2 с двигателем TQ-12 будет запущена в 2020 году. По информации компании LandSpace, начиная с 2022 производственная база будет производить около 15 ракет ZQ-2 и 200 двигателей TQ-12.

По информации американской Ассоциации спутниковой индустрии, только в прошлом году частный ракетостроительный сектор Китая получил около $348 млрд прибыли, преимущественно за счет построения, запуска и оперирования спутников.-0-