В Китае оценку чистоты воды провели с помощью дистанционного зондирования

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайские исследователи начертили карту с разрешением в 30 м, отражающую информацию о воде озер по стране с помощью данных дистанционного зондирования, сообщает агентство Синьхуа.

Прозрачность воды является надежным индикатором для количественного определения уровня ее эвтрофикации.

Эксперты из Северо-восточного института географии и агроэкологии при Академии наук Китая с 2013 по 2018 год собрали во время полевых исследований 2152 образца воды. Данные, полученные с помощью измерений на месте, а также мощного спутника Landsat, исследователи использовали для разработки инверсионных моделей, которые отображают прозрачность воды озер в стране с разрешением в 30 м.

Среднюю прозрачность показали озера на Юньнань-Гуйчжоуском нагорье, в автономном районе Внутренняя Монголия и Синьцзян-Уйгурском автономном районе. А озера на Цинхай-Тибетском нагорье демонстрируют наивысшую прозрачность.

Ожидается, что исследование поможет в управлении внутренними водами и в улучшении качества воды.-0-