В Китае приступили к динамическим испытаниям поезда на магнитной подушке

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае приступили к заводским динамическим испытаниям прототипа поезда на магнитной подушке с проектной скоростью 600 км/ч. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на компанию CRRC Qingdao Sifang, которая входит в состав Китайской локомотивостроительной корпорации /CRRC/.

Динамические испытания новой техники проведены на экспериментальной линии для такого транспорта. Исследователи провели комплексные проверки тестового образца поезда в различных рабочих режимах.

Как сообщили в компании, система высокоскоростного транспорта с магнитной левитацией включает в себя поезд, тяговое электроснабжение, управление движением поездов на основе связи и рельсовый путь.

Динамические испытания тестового образца позволят предварительно проверить взаимодействие этих подсистем и дают возможность оптимизировать основные характеристики системы и ее компонентов.

Проект разработки стартовал в июле 2016 года. В исследованиях участвовали более 30 предприятий, вузов и НИИ из разных районов страны.-0-