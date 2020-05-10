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Технологии
10 мая 2020, 23:33

В Китае прошел испытания новый спутник для мониторинга океана

Фото Синьхуа
Фото Синьхуа

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый китайский спутник для мониторинга океана HY-1D прошел заводские испытания, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Министерстве природных ресурсов КНР.

HY-1D - четвертый космический аппарат в Китае для мониторинга океана.

Новый спутник и его запущенный в 2019 году "предшественник" HY-1C сформируют первую в стране группировку для исследования океана.

После выхода на орбиту HY-1D будет предоставлять данные о цвете океана и температуре воды для изучения ресурсов и окружающей среды морских вод, островов и прибрежных районов страны.-0-

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