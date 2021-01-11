В Китае разработали электрокар с запасом хода в 1000 километров

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Nio из КНР представила широкой публике свой новый автомобиль, который в скором времени поступит в серийное производство. Об этом пишет портал Wccftech.

Новый электрокар будет достигать в длину более пяти метров, а на корпусе нет ни одного угла. Все дверные ручки выдвигаются, а колеса и сам кузов сделаны с учетом аэродинамических свойств.

Помимо этого, в салоне электрокара Nio ET7 полно электроники, однако больше всего восхищает не только внешний вид электрокара, но и его заявленный запас хода. Модели автомобиля будут оснащаться двумя моторами общей мощность 653 лошадиные силы, а батареи емкостью 70 или 100 кВт·ч дадут машине возможность проехать 500 и 700 километров соответственно.

Фото Wccftech

Пока в разработке находится и третий вариант аккумулятора на 150 кВт ч, который позволит китайскому электрокару преодолевать рекордные 1000 километров. Точная дата продаж пока неизвестна, однако первые снимки уже появились в сети. -0-