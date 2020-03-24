В Китае разработали пожарный дрон

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае объявили о разработке беспилотного летательного аппарата вертолетного типа JS260, который можно использовать при тушении лесных пожаров, сообщает научный портал N+1.

Длина дрона JS260 составляет 2,8 м, высота - 1,6 м. Аппарат оснащен двумя бензиновыми двигателями с водяным охлаждением и способен находиться в воздухе до 4 часов.

Беспилотник может нести полезную нагрузку массой до 100 кг. Он оснащен двумя точками подвески для емкостей с жидкостью для тушения огня. Разработчики утверждают, что объема каждой емкости достаточно для тушения 50 куб.м леса.

Тушение лесных пожаров с помощью авиации - очень сложная и опасная операция. Дым от пожара сильно ухудшает видимость, а горячий воздух от огня ухудшает управляемость самолетом и может нарушать работу двигателей. При этом летчики должны на пожарных самолетах или вертолетах пролетать над огнем как можно ниже для эффективного сброса воды.

Китайские разработчики полагают, что применение беспилотников должно сделать тушение лесных пожаров безопаснее.-0-