В Китае разработали роботов для измерения температуры тела людей в толпе

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рамках борьбы с коронавирусом китайские инженеры создали роботов, которые могут выявлять повышенную температуру тела людей в толпе. Производство роботов уже запущено, сообщает китайская газета China Daily.

Основное преимущество данных тепловизорных устройств в том, что они могут одновременно измерять температуру сразу у нескольких человек. Кроме того, роботы способны распознавать и идентифицировать лица людей.

Профессор Сианьского университета Мэй Сюэсун утверждает, что изобретение можно использовать на станциях, в аэропортах, больницах и других общественных местах. Сейчас команда профессора прилагает все усилия, чтобы разработать робота-беспилотника, который сможет проводить дезинфекцию с воздуха. Оба изобретения помогут улучшить контроль над распространением вируса и снизить риски воздействия на людей.-0-