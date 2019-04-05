В Китае создали биоабсорбируемую "подзарядку" для имплантатов

5 апреля, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Китайские ученые разработали биоабсорбируемый конденсатор, который можно применять в качестве источника питания для имплантируемых медицинских устройств.

Электрический конденсатор создали исследователи из Пекинского института наноэнергетики и наносистем и университета Бэйхан.

Устройство было испытано на мышах. Результаты экспериментов показали, что конденсаторы, имплантируемые под кожу, работают бесперебойно в течение 50 дней. По истечении срока эксплуатации конденсаторы разлагаются в теле без необходимости хирургического вмешательства.

Имплантируемые устройства из биоразлагаемых материалов используются как для диагностики, так и для лечения заболеваний, позволяют избегать побочных эффектов от имплантатов и операции по их удалению.-0-