В Китае создали сверхкрупный морской ветрогенератор

13 ноября, Чунцин /БЕЛТА - Синьхуа/. На юго-западе Китая в городе Чунцин создали ветрогенератор с ротором диаметром 210 м. Об этом сообщили в городском управлении по делам науки и технологий Чунциня.

Мощность морской ветроэлектрической установки H210-10MW составляет 10 МВт. Она является первой ветряной турбиной в Китае с диаметром ротора более 200 м. Сверхкрупный генератор был разработан Haizhuang Windpower, дочерней компанией китайской судостроительной корпорации CSIC. Его сдача в эксплуатацию ожидается в ближайшее время.

Директор НИИ при компании Haizhuang Windpower Хан Хуали сообщил, что каждый агрегат H210-10MW способен ежегодно вырабатывать порядка 40 млн кВт/ч электроэнергии, что в два раза превышает имеющий в стране аналог мощностью 5 МВт. Гигантские ветрогенераторы будут установлены на электростанциях в провинциях Фуцзянь и Гуандун на юге Китая.

В настоящее время в компании ведется разработка еще более крупного морского ветрогенератора, диаметр ротора у которого достигнет 230 м. Новые генераторы создают специально для электростанций в провинциях Чжэцзян и Цзянсу на востоке Китая, для которых характерна относительно низкая средняя скорость ветра, добавил Хан Хуали.-0-