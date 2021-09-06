В Китае создали выносливый аккумулятор для разных гаджетов

6 сентября, Шанхай /БЕЛТА - СИНЬХУА/. Китайские исследователи разработали новый волокнообразный литийионный аккумулятор, что позволит в перспективе создать беспроводные зарядные устройства.

Группа ученых под руководством профессора шанхайского университета Фудань Пэн Хуэйшэна раскрыла закономерность изменения внутреннего сопротивления волокнообразного литийионного аккумулятора в зависимости от его длины и успешно решила проблемы стабильности активных материалов и электродных интерфейсов. Достижения китайских исследователей на днях были опубликованы в научном журнале Nature.

Как доказали исследователи, указанное волокно длиной в один метр способно эффективно заряжать смартфоны, мониторы сердечного ритма, смарт-браслеты и другие гаджеты.

При этом после примерно 500 циклов заряда-разряда емкость нового волокнообразного литийионного аккумулятора снижается до 90,5% от первоначальной, а после использования 100 тыс. раз - до 80%.

На основе новых теоретических открытий, китайские ученые создали высокоэффективную аккумуляторную ткань большой площади. Ее интеграция с передатчиком беспроводной зарядки позволит обеспечить безопасную и стабильную беспроводную зарядку смартфонов, отметил профессор.

Таким образом, работа Пэн Хуэйшэна с коллегами заполнила исследовательский пробел в разработке волокнообразных литийионных аккумуляторов. Размер имеющих аналогов измеряется лишь сантиметрами.-0-