В Китае впервые показали робота-лошадь, на которой можно прокатиться верхом

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания из Китая представила на нескольких фото свою новую разработку - робота-лошадь. Об этом пишет портал ITHome.

Роботизированное "животное" имеет четыре ноги и длинную шею, а на ней голова, где расположены камеры и датчики для ориентации в пространстве. Кроме этого, робот-лошадь может самостоятельно передвигаться и "взаимодействовать" с человеком эмоционально.

Компания позиционирует свой новый проект в качестве детской игрушки, однако на нем можно будет прокатиться верхом, а также гаджет сможет общаться с владельцем с помощью голоса. Устройство работает на аккумуляторах, а робот-лошадь самостоятельно отправится на зарядку, когда уровень бактерии упадет ниже допустимого порога.

Фото ITHome

Пока точная стоимость и дата релиза робота-лошади от китайской компании неизвестна, однако разработчики планируют в будущем выпускать обновленные версии и "учить" машину различным новым функциям. -0-