В компании Virgin Galactic представили новый космолет

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Virgin Galactic представила новый космолет Imagine серии SpaceShip III. Об этом сообщает ТАСС. Разрабатываемые Virgin Galactic космолеты предназначены для выполнения регулярных туристических суборбитальных полетов.

Новый космолет совершеннее предыдущих моделей в том, что касается возможной "частоты полетов", а также проведения его технического обслуживания.

Ожидается, что сотрудники компании в ближайшее время приступят к испытаниям Imagine. Он должен подняться в воздух над штатом Нью-Мексико летом текущего года. В настоящее время Virgin Galactic также работает над вторым космолетом данной серии. Он получил название Inspire.

В компании сообщили, что по-прежнему планируют следующий испытательный полет Unity на май. В воздух поднимется самолет-носитель с космолетом, прикрепленным к днищу. Во время полета Unity, на борту которого, как ожидается, будут два пилота, должен отделиться от самолета и запустить свой двигатель.-0-